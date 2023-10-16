Tahmini Okuma Süresi: dakika

Maksutlu Köyü’nden gelme, Osmancık Koyunbaba Mahallesi’nde oturan, Ali Toprak’ın eşi, Toprak Gayri Menkul sahibi Ahmet Toprak, Mustafa Toprak ve Fatma Toprak’ın annesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci’nin teyzesi olan Kadriye Toprak vefat etti.

Merhumenin cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Maksutlu Köyü’nde toprağa verildi.

Cenazeye, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Osmancık Cumhuriyet Savcısı Yunus Dönmez, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, MHP İlçe Başkanı Selim Dölcü ve yakınları katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.