Çorum Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri, Sağlıklı Hayat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında düzenlenen programda, sağlıklı yaşam bilincini artırmaya yönelik çeşitli uygulamalar gerçekleştirildi.

Etkinlikte öncelikle katılımcıların boy ve kilo ölçümleri yapılarak vücut kitle indeksleri (VKİ) belirlendi. Ardından Diyetisyen Elif Karakuş tarafından obezite risk analizleri yapıldı ve bireyler, VKİ profillerine göre değerlendirildi.

Katılımcılara sağlıklı beslenme ilkeleri, porsiyon kontrolü, su tüketiminin önemi gibi konular üzerine bilgilendirme sunumu yapıldı. Risk grubunda yer alan bireyler için ise takip ve tedavi süreçleri başlatıldı; gerekli randevular oluşturularak bireysel danışmanlık planlandı.

Etkinliğe dair yapılan açıklamada, “Katılımcılarımıza sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve sürdürülebilir bir yaşam tarzının önemi vurgulandı. Obeziteyle mücadelede erken değerlendirme ve düzenli takip, uzun vadede daha etkili sonuçlar doğurmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyası; obezite ve fazla kiloya bağlı gelişebilecek kronik hastalıkların önlenmesini, toplumun doğru beslenme ve fiziksel aktivite konularında bilinçlendirilmesini, ayrıca risk altındaki bireylerin erkenden tespit edilerek gerekli yönlendirmelerin yapılmasını hedefliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ