Bazı kamu kurum ve kuruluşlarına atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan’ın imzaladığı kararlara göre ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Adli Tıp Kurumu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda bazı kadrolara atama yapıldı.

Karara göre; 2022 yılının Ocak ayında vekaleten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü görevine atanan Cemal İbrahim Yalçın’ın asaleten atanması onaylandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları kapsamında, Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yahya Çoban’ın da görevden alınması resmileşti. Hatırlanacağı üzere, Yahya Çoban bir süre önce Ankara’ya bakanlık emrine atanmıştı.

(Volkan SINAYUÇ)

