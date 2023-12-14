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Serhat T.(19) ve Samet T.C.(19), aralarında husumet bulunan Emre Y.(21) ile Ali Ö.(23)'ye Ata Caddesi'nde kaldırımda yürüdükleri sırada içinde bulundukları araçtan pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

Silahlı saldırıda yaralanan Emre Y. ve Ali Ö., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Saldırıdan hemen sonra sosyal medya hesabından olayda kullandıkları pompalı tüfekle canlı yayın yapan 2 saldırgan, ise Çorum-Ankara karayolundaki jandarma uygulama noktasında yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaralılardan Ali Ö.'nin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.