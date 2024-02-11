Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada, park halinde bir araca da çok sayıda saçma isabet ederken, 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, 21.35 sıralarında Malatya’nın Battalgazi İlçesi İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İmamoğlu sokak içerisinde ikamet eden husumetlileri ile görüşmeye gelen B.İ. ile Y.P. ve B.P. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olay yerinden kaçmaya çalışan B.İ. pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı. Sırtına çok sayıda saçma isabet eden B.İ. bölgeye çağrılan sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri ikamette ve sokak içerisinde yaklaşık bir saat süren detaylı inceleme yaptı. Yapılan incelemelerde bir adet tüfek ile tüfekte ateşlendiği değerlendirilen 2 adet boş kartuş, bir adet satır bulunurken, park halindeki bir araca ise çok sayıda saçmanın isabet ettiğini belirledi.

Hastanede tedavi altına alınan B.İ.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Y.P. ile B.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Editör: İHA AJANS