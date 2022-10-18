Çorum Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal kalkınma Kooperatifinin düzenlediği Birlik Gecesi 22 Ekim Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek.

Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yapacağı ve Yıldız Park Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek gecede, kendilerine özgü okudukları türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Halk Müziği Sanatçıları Hüseyin Uğurlu ile Eda Doğanay, sahne alacaklar.

Çorum başta olmak üzere birçok çevre ilinde sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Sancı, düzenleyecekleri geceye başta tüm üyeler olmak üzere tüm Çorumluların davetli olduğunu söyledi. (Haber Merkezi)

