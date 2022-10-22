Çorum Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal kalkınma Kooperatifinin düzenlediği Birlik Gecesi bu akşam saat 18.30’da gerçekleştirilecek. Sunuculuğunu Gazeteci Servet Seyfettin Mete’nin yapacağı ve Yıldız Park Düğün Salonu’nda yapılacak gecede, kendilerine özgü okudukları türkülerle milyonlarca hayranı bulunan Halk Müziği Sanatçıları Hüseyin Uğurlu ile Eda Doğanay, sahne alacaklar.

Çorum başta olmak üzere bir çok çevre ilinde sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan Eskiköy, Eşençay, Öksüzler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Aslan Sancı, düzenleyecekleri geceye başta tüm üyeler olmak üzere tüm Çorumluların davetli olduğunu söyledi.

2022 yılının üreticiler için verimli bir yıl olduğuna dikkat çeken Aslan Sancı,” Bölgemiz yıllardır üretimde öncü bir bölge olmuştur. Son yıllarda sera ürünlerinde büyük gelişmeler kaydettik. Kıt topraklarda beklenenin üzerinde üretimler gerçekleştirdik. Üreticilerimizin daha kaliteli ürün üretmesi ve pazarlaması konusunda büyük görevler üstlenen kooparatifimiz bu sene sebze ve meyve üreticilerimizin ürünlerini en iyi şekilde pazarlamayı başardı. Bu Birlik Gecesini düzenleyerek verimli geçen sezon yorgunluğunu üyelerimiz ve Çorumlu hemşehrilerimizle paylaşalım istedik. Bizim bölgemizde en çok dinlenen ve sevilen Hüseyin Uğurlu ile Eda Doğanay’ın gecemizde sahne almasını sağladık. Türkü tadında güzel bir gecemiz olacak. 22 Ekim Cumartesi akşamı yapacağımız geceye tüm üyelerimizi ve Çorumluları bekliyoruz” dedi.

(Volkan SINAYUÇ)

