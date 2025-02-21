Çorum’un tanınmış isimlerinden PTT Merkez Şube Müdür Vekili Hüseyin Parpucu, 41 yıllık meslek hayatını noktalayarak emekliye ayrıldı. 1984’te İstanbul Tophane’de başlayan kariyerini Çorum’da tamamlayan Parpucu, mesai arkadaşlarının pasta keserek uğurladığı duygusal bir veda ile görevinden ayrıldı.

Parpucu, 1.5 yıl Oğuzlar PTT Müdürlüğü, 6 yıl Mecitözü PTT Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 2005 yılından beri de Çorum Merkez PTT Şubesi’nde şef ve müdür vekilliği görevini başarıyla sürdüren Parpucu, emeklilik dilekçesini vererek görevinden ayrıldı.

Aynı zamanda Türk Haber-Sen Çorum Şube Başkanlığı görevini de yürüten Parpucu’yu arkadaşları pasta ile uğurladı.

Editör: Haber Merkezi