Türk Ocakları’nın düzenlediği “Türk Dünyasında Ortak Alfabe” konulu konferans bugün (21 Şubat 2025 Cuma günü) saat 19.00’da Turgut Özal Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Konferans için ilimize gelen Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türk Ocakları Çorum Şube yöneticileri ile birlikte Vali Ali Çalgan’ı makamında ziyaret etti.

Türk dünyasında ortak alfabe oluşturulmasının gerekliliği, dil birliği süreci ve bu alanda atılan adımlar üzerine önemli bilgiler vermesi beklenen Prof. Dr. Osman Mert, Vali Çalgan’a Türk dilinin geleceği ve bu konudaki bilimsel çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Mert ayrıca kurumun hazırladığı “Türkçe Sözlük”ü Vali Çalgan’a hediye etti.

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert ayrıca 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi’ni de ziyaret ederek burada hem eğitimciler hem de öğrencilerle biraraya gelerek fikirlerini paylaştı.

Editör: HABER MERKEZİ