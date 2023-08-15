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Hurdacı esnafı, Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun’u ziyaret ederek, kooperatif kurma girişimleri ile ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Gelişen ve büyüyen Çorum’un önünü tıkamak istemediklerini ifade eden hurdacı esnafı, kuracakları kooperatif ile yeni bir yer arayışına gireceklerini belirttiler. Kooperatifin kurulması için gerekli yerlere müracaatlarını yapacaklarını aktaran hurdacı esnafı, mevcut kooperatif yönetiminin kendilerine kolaylık sağlamadığı ve yapılan istişare toplantılarından bugüne kadar herhangi bir sonuç alınamadığı için böyle bir girişimde bulunduklarını kaydettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun ise, hurdacı esnafına kooperatif kurmadan önce var olan kooperatif ile konuyu çözmenin arayışında olmalarını istedi. Çözülmediği takdirde, hurdacı esnafının bu girişimini destekleyeceklerini belirten Uzun, “Geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz istişare toplantısında mevcut kooperatif yöneticilerine bir fiyat çalışması yapmalarını tavsiye ettim. Ancak o günden bugüne kadar herhangi bir çalışma yapılmadı. Yapıldı ise de kimseye bilgi verilmedi. Mevcut kooperatif yöneticileri ile tekrar bir görüşme daha yapalım. Şayet bütçenize uygun bir iş yeri sahibi olamazsanız yeni kooperatif girişiminize Oda olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Necmettin Uzun ayrıca, kurulacak olan yeni kooperatifin hurdacı esnafına şimdiden hayırlı olmasını temenni etti.