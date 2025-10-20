Hazırlanan düzenlemeye göre, 10 milyon kişinin 100 milyar lirayı aşan GSS borcu ertelenecek. 1 milyon 491 bin kişinin ise toplam 3,1 milyar liralık borcu tamamen silinecek.

Ödeme gücü bulunmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarının silinmesi ve mevcut borçların ertelenmesi için hükümet yeni bir adım atıyor. TBMM’deki torba teklife eklenmesi planlanan düzenleme, milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor.

Sabah gazetesinin haberine göre, 10 milyon kişinin toplamda 100 milyar lirayı aşan GSS borcu ertelenecek. Ayrıca 1 milyon 491 bin vatandaşın 2015 yılına ait 3,1 milyar liralık borcu tamamen silinecek.

GSS NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

GSS, kişilerin sağlıklarını korumak ve sağlık hizmetlerinden yararlanırken oluşan harcamaların finansmanını sağlamak amacıyla oluşturulan bir sistemdir. 2012 yılından bu yana tüm vatandaşlar için zorunlu hale getirilmiştir.

GSS kapsamına çalışanlar, SGK’dan gelir veya aylık alanlar, işverenler, yabancılar, yabancı öğrenciler, Türk soylular, vatansızlar, askerî öğrenciler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar ile bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri giriyor. Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar da GSS kapsamında değerlendiriliyor.

GSS BORCU NEDEN OLUŞUR?

Çalışmayan ve bir başkasının sağlık güvencesinden yararlanmayan kişiler, primlerini dışarıdan ödemek zorunda. Prim ödenmediğinde her ay sigorta borcu oluşuyor. Gelir testi yaptırılmadığında ise aylık 780,15 TL tutarında prim borcu hesaplanıyor.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testi, herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların gelir durumuna göre prim ödeyip ödeyemeyeceklerini belirlemek için yapılan işlemdir. Gelir testi sonucunda düşük gelirli olduğu belirlenen vatandaşların primleri devlet tarafından karşılanıyor.

Gelir testi başvurusu, ikamet edilen yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılıyor. Vatandaşlar sonuçlarını e-Devlet üzerinden veya SGK tarafından gönderilen tebligatla öğrenebiliyor

GSS PRİM ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

GSS prim borcu bulunan vatandaşlar ödemelerini SGK ile anlaşmalı bankaların şubelerinden, ATM’lerinden, internet bankacılığı veya e-Devlet üzerinden yapabiliyor.

e-Devlet’te şu adımlar izleniyor:

Ödemeler > SGK Ödemeleri > GSS Prim > T.C. Kimlik No.

PRİM ÜCRETLERİ VE DEVLET DESTEĞİ

Gelir testi sonucuna göre kişi başına düşen gelir, brüt asgari ücretin üçte birinden az ise primler devlet tarafından ödeniyor. Bu tutarın üzerinde geliri olanlar ise aylık brüt asgari ücretin yüzde 3’ü oranında (2025 yılı için 780,17 TL) prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor.

3,1 MİLYAR LİRALIK BORÇ SİLİNİYOR

Hükümetin hazırladığı yasal düzenleme hayata geçtiğinde, 1.491.012 vatandaşın 2015 yılına ait 554 milyon TL asıl borcu ile 2,57 milyar TL gecikme cezası ve zammı olmak üzere toplam 3,12 milyar TL borcu silinecek.