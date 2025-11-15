HSK ve Yargıtay üyeleri Adalet Sarayı’nda Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı başta olmak üzere hakim ve savcılarla da bir görüşme gerçekleştirdi.

Çorum’daki adli çalışmalar ve yargı hizmetlerinin ele alındığı ziyaretlerin ilki Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş oldu. Başsavcı Bektaş, misafirlerini çiçeklerle karşılayarak nazik ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bektaş, “Adliyemizi ziyaretlerinden dolayı HSK ve Yargıtay Üyeleri’ne teşekkür ederim.” dedi.

HSK Özel Kalem Müdürü Emre Toptaş’ın da katıldığı ziyaretler Çorum Barosu ile son buldu. Baro Başkanı Kalıpcı da; “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran değerli konuklarımıza teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi