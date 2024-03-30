Hoşgör, beraberinde mahalle azaları ve kendisine destek olan arkadaşları ile birlikte gittiği pazar yerinde pazarcı esnafı ve vatandaşlardan her zaman olduğu gibi yakın ilgi gördü.
Pazarcı esnafının ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Hoşgör, muhtar seçildiği takdirde pazarcı esnafına yönelik yapacağı yeniliklerden bahsetti.

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Pazarcı esnafıyla ve vatandaşlarla hasbihal eden, büyüklerinin ellerini öperek hayır dualarını alan Ümit Hoşgör’ün gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığı gözledi. 
Hoşgör ayrıca, mahalle sakinlerine çağrıda bulundu. Mahalli idareler seçimlerinde tüm vatandaşları sandığa davet eden Ümit Hoşgör, vatandaşlardan kendisi ve ekibini desteklemelerini istedi.

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Editör: Haber Merkezi