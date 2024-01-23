Ümit Hoşgör, bu kapsamda Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ni (ÇESOB) ziyaret ederek, Recep Gür ile görüştü. Ziyarette muhtar seçilmesi halinde mahallesine yapacağı yönelik proje ve yeniliklerden bahseden Hoşgör, kendisinin de bir esnaf olduğunu ve esnafların mahallenin sorunlarına vakıf bireyler olduğunu söyledi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Başkanı Recep Gür ise, Hoşgör’e çıktığı yolda başarı diledi.

Ümit Hoşgör daha sonra üyesi olduğu Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Necmettin Uzun ile Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal’ı ziyaret ederek sohbet etti. Hoşgör ayrıca, Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hıdır Balaban’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmedi.



Ümit Hoşgör’e ziyaretlerde Mahalle Azaları Turgay Keser, Arap Karabacak ve Muharrem Ergün eşlik etti.

(Haber Merkezi)