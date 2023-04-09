HKP, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’ne katılacak milletvekili adaylarının listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu.

HKP Genel Başkan Yardımcısı Metin Bayyar, HKP Genel Sekreteri Ali Serdar Çıngı, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Sait Kıran, HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak ve HKP MYK Üyesi Adnan Okur, aday listesini YSK’ye teslim etti.

Konuyla ilişkin HKP’den yapılan açıklamada “Demokratik Halk İktidarı” sloganı ile katılacakları seçimdeki 600 milletvekili adayının YSK’ya teslim edildiği, bu kişilerden 350’sinin işçi, 200’ünün ise kadınlardarn oluştuğu vurgulandı.

Buna göre HKP’nin Çorum milletvekili aday listesi şu şekilde: “1. Sıra Biyolog Reycan Cantaş Çakır, 2. Sıra İşçi Hakan Samut, 3. Sıra İşsiz Uğur Ceylan ve 4. Sıra İşsiz Hasan Arda Karagedik”

(Haber Merkezi)