Hitit Üniversitesi, ÖSYM tarafından açıklanan YKS-2024 Merkezi Yerleştirme Sonuçlarına göre yüzde 100’e yakın doluluk oranına ulaştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından lisans ve önlisans düzeyinde toplam 4 bin 183 öğrenci HİTÜ’ye yerleşirken genel doluluk oranı ise yüzde 99,52’ye ulaştı. Sonuçlarla birlikte Hitit Üniversitesi’nde lisans kontenjanlarında yüzde 99,14, ön lisans kontenjanlarında ise yüzde 99,72’lik doluluk yaşandı.

4 BİN 183 ÖĞRENCİ

HİTÜ’YE YERLEŞTİ

ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme ile okul birincileri ve 35 yaş üstü kadın öğrenciler için tanınan kontenjanlarla birlikte 2 bin 802’si ön lisans, bin 381’i lisans olmak üzere toplam 4.183 öğrenci HİTÜ’ye yerleşme başarısı gösterdi.

Spor Bilimleri Fakültesi ile Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin yapacağı özel yetenek sınavlarının ardından 285 öğrencinin daha Hitit Üniversitesi’ne yerleşmesi bekleniyor.

RÖKTÖR KUTLADI

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, ÖSYM’nin açıkladığı üniversite yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, yüzde 100’e yakın bir doluluk yaşandığını söyledi.

Hitit Üniversitesini tercih eden öğrenci ve ailelerini tebrik eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti: “Genç, dinamik, şehriyle bütünleşmiş ve her geçen gün yeni başarılara imza atan Hitit Üniversitesini tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. Proje kültürünün yaygınlaştığı üniversitemizde birlikte üretmeyi önemsiyoruz. Geleceğimizi tasarlayacak gençlerimize tüm olanaklarımızla elimizden gelen desteği vereceğiz ve yeni başarı hikayelerini birlikte yazacağız. Üniversitemizi tercih ederek aramıza katılan öğrencilerimizi kutluyorum. Üniversitenize hoş geldiniz”

Editör: HABER MERKEZİ