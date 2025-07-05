Hitit Üniversitesi’nde dijital geleceğin ihtiyaç duyduğu uzmanları yetiştirmek üzere açılan iki yeni programa bu yıl ilk defa öğrenci alınacağı duyuruldu.

Hitit Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) açılan yeni programlara öğrenci alınmasına yönelik yapılan başvuru kabul edildi.

Yeni kurulan “İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi”nde açılan “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” Bölümü ile yeni isimle eğitim verecek Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde açılan “Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi” Bölümü bu yıl ilk öğrencilerini kabul edecek.

BÖLGEDE OLMAYAN

BÖLÜMLER AÇILDI

Yükseköğretim Kurulu tarafından “Makine ve İmalat Teknolojileri” alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, yeni açılan ve öğrenci alacak programlardaki yetkinlikleriyle öne çıkıyor.

Hitit Üniversitesi, bölge üniversitelerinde olmayan lisans bölümlerini bünyesine katarak üniversitenin ihtisaslaşma hedefleri doğrultusunda bilişim alanında nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’nin dijital dönüşüm ve yüksek teknolojiye geçiş hamlelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Muhabir: Haber Merkezi