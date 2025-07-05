5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun gereğince uygulanan mali tatil, bu yıl 1 Temmuz’da başladı ve 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü sona erecek.

Meslek mensuplarına kısa süreli bir soluklanma imkânı sunan mali tatil süresince bazı beyanname ve ödeme yükümlülüklerinde süre uzatımı sağlanacak.

2025 yılı için, 1-20 Temmuz 2025 tarihleri arasında verilmesi gereken vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 28 Temmuz 2025 Pazartesi gününe kadar uzatıldı. Bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de yine aynı tarihte mesai saati sonunda sona erecek.

Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Ceyhan Baran, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaparak mali tatilin gerçek anlamda bir “tatil” olmaktan uzaklaştığına dikkat çekti.

Ceyhan Baran, yoğun iş yükü ve dijital bildirim yükümlülüklerinin tatil sürecinde de devam ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi: “Mali tatil uygulamasının amacı meslek mensuplarının kısa da olsa bir nefes alabilmesini sağlamaktır. Ancak ne yazık ki, beyan ve bildirimlerin sürekliliği ile artan dijital yükümlülükler bu dönemin gerçek bir tatil olmasını engellemektedir.”

BARAN’DAN YASAL

DÜZENLEME ÇAĞRISI

SMMMO Başkanı Baran, mali tatilin etkinliğinin artırılması için tüm beyan, bildirim ve yükümlülüklerin bu dönem boyunca ertelenmesi, meslek mensuplarının iş yükünün azaltılması ve mevzuat değişikliği yapılması gerektiğini vurguladı. Meslektaşlarına da seslenen Ceyhan Baran, “Bu vesileyle tüm meslektaşlarımızın mali tatil süresini en verimli şekilde değerlendirmesini diliyorum” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi