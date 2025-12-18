Hitit Üniversitesi MYO Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda, kahvenin üretim sürecinden sağlık üzerindeki etkilerine kadar birçok konu bilimsel sunumlarla katılımcılarla paylaşıldı.

Etkinliğin açılışında Öğr. Gör. Dr. Çağla Kayişoğlu, “Topraktan Fincana Kahve” başlıklı sunumuyla kahvenin tarladan başlayarak fincana uzanan yolculuğunu anlattı. Ardından Dr. Öğr. Üyesi Şehriban Duyar Özer, “Kahve ve Sağlık” sunumunda kahvenin beslenme ve insan sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı. Programın son bölümünde ise Arş. Gör. Dr. Mustafa Fevzi Karagöz, “Kakao ve Çikolatanın Sağlık Üzerine Etkileri” başlıklı sunumuyla katılımcılara farklı bir bakış açısı sundu.

Bilimsel paylaşımların yanı sıra etkinlik, kahve ikramlarıyla da renkli anlara sahne oldu. Percent Coffee ve Adil Kayişoğlu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen ikramlar, Türk Kahvesi Günü’nün anlam ve önemini pekiştirdi.

Etkinlik akademik bilgi ile sosyal paylaşımı bir araya getirerek katılımcılara verimli ve keyifli bir gün yaşattı. Üniversite bünyesinde kültürel değerlerin bilimsel bakış açısıyla ele alınmasına katkı sağladı aynı zamanda öğrenciler ile akademisyenler arasında etkileşimi artıran önemli bir buluşma noktası oldu.

