Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) 5. dönem öğrenci projeleri başvuru sonuçları açıklandı.

ÜNİDES 5. dönem kapsamında Hitit Üniversitesi öğrenci kulüplerinin hazırladığı 5 proje destek almaya hak kazandı. Hitit Üniversitesinin ÜNİDES kapsamında desteklenen proje sayısı ise 54’e ulaştı.

Sonuçlara göre başvurusu kabul edilen kulüpler şu şekilde: “Türk-İslam Sanatları Kulübü, Eleştirel Düşünce Kulübü, Genç Kültür ve Demokrasi Kulübü, Maliye Kulübü, Buradayım Kulübü”

54 PROJEYE DESTEK 3.5 MİLYONA ULAŞTI

HİTÜ öğrenci kulüpleri ÜNİDES kapsamında hazırladıkları 54 projeyle 3 milyon 575 bin TL’lik destek aldı. Öğrenci kulüpleri, proje tabanlı hazırladıkları sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlardaki faaliyetlerini aldıkları proje desteğiyle hayata geçiriyor.

Muhabir: Haber Merkezi