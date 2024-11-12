HİTÜ’de eğitimcilerin profesyonel becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi” programı devam ediyor. Üniversitenin çeşitli eğitim birimlerindeki akademik personelin katılımıyla yeni serisi başlatılan eğitim programı, İlahiyat Fakültesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Eğitim programında konuşan HİTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, eğitimciler için öğrenci odaklı bir yaklaşımın önemine vurgu yaparak “Eğiticilerin eğitimi denildiğinde akla gelen temel kavram, bilgi ve becerilerimizi öğrencilere etkin bir şekilde aktarmaktır. Yükseköğretimde öğrenciler, artık eğitimin merkezinde yer alıyor. Dolayısıyla bizler de öğrencilerde davranış değişikliğine katkı sağlamayı ve öğrenci merkezli bir eğitim sunmayı amaçlıyoruz. Onlara bilgi ve tecrübelerimizi aktarabilmek, öğrenci merkezli bir eğitim yapabilmek adına mutlaka eğitim içerisinde olmamız gerekiyor.” dedi.

HİTÜ’nün akreditasyon süreçlerine yönelik çalışmalarını anlatan Başcı, üniversite bünyesinde Türkiye Yeterlilikler Çerçevesine Uyum ve Akreditasyon Ofisi kurulduğunu söyleyerek şöyle devam etti: “Şu anda birçok birimimizde akreditasyon süreçleri devam ediyor. Sizler de kendi birimlerinizde mutlaka bu değişimi görüyor ve hissediyorsunuzdur. Bundan sonraki süreçte hem YÖKAK'ın hem de YÖK'ün belirtmiş olduğu kriterlere göre artık bütün programlarda bir akreditasyon süreci başlayacak. Bu akreditasyon sürecine girdiğimiz zaman Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi ile uyumlu olarak öğrencilerimizin mezun olduklarında diploma eklerinin Avrupa'daki yeterliliklerle eşit güdümlü olması ve onlara denk olması, dünyada geçerli bir diploma ve diploma ekini verebilmek artık üniversitelerin görevleri arasında yer aldı. Bu noktada bizlere görev düşmektedir. Bu eğitim aslında bir temel eğitim. Çoğumuzun bildiği, gözlemlediği hatta içinde olduğu ama bir de eğiticiler tarafından bir kere daha dinlemekte fayda olan bir eğitim. Amacımız tüm hocalarımızın bu eğitimi alabilmesi ve kendi akreditasyon süreçlerinde doğrudan katkı sağlamasıdır.”

Başcı, programın sonunda tüm katılımcılara başarılar dileyerek eğitimin başarılı geçmesini temenni etti.