Hitit Üniversitesi (HİTÜ), Çorum Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenliyor. “Tıbbın Yarını İçin Bugün” teması ile organize edilen kongrenin açılışı Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak. Tıp alanında geleceği şekillendirmek için organize edilen ve 3-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında Hitit Üniversitesi tarafından organize edilen 1. Ulusal Tıp Kongresi bugün saat 09.00’da başlayacak.

Kongrenin gala yemeğinin yarın saat 19.00’da Yıldızpark Düğün Salonu’nda düzenleneceği, 5 Mayıs 2024 günü ise kongre katılımcılarının Boğazkale Hattuşa Örenyeri ve Boğazkale Arkeoloji Müzesi’ni gezeceği belirtildi.

Hitit Üniversitesi’nden kongre ile ilgili yapılan duyuruda; Bu kongrede, Tıp alanındaki yenilikleri, geleceği etkileyecek tedavi yöntemlerini ve sağlık alanındaki dönüşümü tartışacak, fikir alışverişinde bulunacak ve birlikte öğreneceğiz. Kongremizde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Alanında uzman konuşmacılarımızın sunumları, interaktif atölye çalışmaları, poster sunumları ve birbirinden değerli bilimsel bildiriler ile dolu bir program sizi bekliyor olacak. Bu benzersiz deneyime katılarak, bilgi ve deneyimlerinizi paylaşacak, yeni dostluklar kuracak ve geleceğin tıp dünyasına yön verecek adımları birlikte atacağız. Detaylı bilgi ve kayıt için kongre sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Unutmayın, tıbbın yarını için bugün, bu kongrede sizinle olacak” görüşüne yer verildi.

Kongre konuları ise şu şekilde açıklandı: TEMEL TIP BİLİMLERİ: Anatomi, Fizyoloji, Biyoistatistik, Biyofizik, Histoloji ve Embriyoloji, Tıbbi Biyoloji, Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Etik ve Tıp Tarihi DAHİLİ TIP BİLİMLERİ: Acil Tıp, Dermatoloji, Endokrinoloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Farmakoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Gastroenteroloji, Halk Sağlığı, Hematoloji, Nefroloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Pediatri, Psikiyatri, Pulmonoloji, Radyoloji CERRAHİ TIP BİLİMLERİ: Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi (Nöroşirürji), Çocuk Cerrahisi, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi, Göz Hastalıkları Cerrahisi (Oftalmoloji), Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp Damar Cerrahisi, Kulak Burun Boğaz Cerrahisi (KBB), Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Tıbbi Patoloji, Üroloji, Nöroşirurji ve Kardiyovasküler Cerrahi”

Editör: Haber Merkezi