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Eğitim ve araştırma alanında yaptığı çalışmaların yanında üniversitelerin bulunduğu şehre ve bölgeye; bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik katkı sağlama misyonundan hareketle birçok etkinliğe imza atan Hitit Üniversitesi, bu yıl Çocuk Üniversitesi’nin beşincisini “Fen Bilimleri Etkinlikleri” temasıyla düzenledi.

Bu yıl fen bilimleri ağırlıklı ders müfredatına sahip olan Çocuk Üniversitesi, 35 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çocuklara üniversite ortamında keyif alacakları yöntemlerle bilimsel çalışma imkanı sunmasının yanı sıra verimli bir tatil dönemi geçirmelerine de olanak sağlayan Çocuk Üniversitesi’nde, Anatomiye Giriş, Deneylerin Renkli Dünyası, DNA Okulu, Drama Atölyesi, Ebru Atölyesi, Hijyen Eğitimi, İş Güvenliği Atölyesi, Mikropların Dünyası, Mikropların Dünyası, Nano Dünyaya Yolculuk, Nörogörüntüleme Teknikleri, Robotlar Artık Hayatımızda, 3D Tasarım Atölyesi, Yeşilay Atölyesi’nden oluşan 14 farklı etkinlik Hitit Üniversitesi birimlerinde ve laboratuvarlarında yapıldı.



HİTÜ Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda düzenlenen tanışma ve bilgilendirme toplantısı ile start alan etkinliklerle ilgili bilgi veren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam HİTÜ’nün en önemli etkinliklerinden olan Çocuk Üniversitesi’nin 5’ncisini “Fen Bilimleri Etkinlikleri” adı altında yaptıklarını bildirdi.

Bir hafta süren etkinliklerde daha önce yapılan faaliyetlerin fen bilimleri ağırlıklı olanlarının ele alındığını belirten Prof. Dr. Baykam, katılım sağlayan çocukların yaş sınırının 2012 ve 2013 doğumlular olarak belirlendiğini ifade etti. Çocuk Üniversitesi kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Baykam, şunları söyledi: “Tıp Fakültesi’nde anatomi laboratuvarında insan organizması görsellerinin ve maketlerinin bulunduğu laboratuvar ortamındaki derslerimizde sigaranın insan vücudundaki zararlı etkilerini gösterdiğimiz bir Yeşilay etkinliği gerçekleştiriyoruz. Yine Tıp Fakültesi’nde mikroorganizmaların dünyasına bir yolculuk içeren mikrobiyoloji laboratuvarındaki çalışmalarımız oluyor. Burada mikroskoplar altında mikroorganizmaları görüp özellikle elimizdeki ve çevremizdeki mikroorganizmaları ekerek, kültürlerini yapıp, sonrasında mikro organizmaları ortadan kaldırarak hijyen uygulamasını yaptıktan sonra bu mikroorganizmaların ortadan kalktığını görüyoruz.



Biyoloji laboratuvarında DNA ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Kimya Laboratuvarında birçok reaksiyonu içeren deneyler yaparak bunların daha renkli görüntüleriyle, bilimsel olayları, fiziksel olayları öğrenmeyi sağlıyoruz. Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezimizde “Nano Dünyaya Yolculuk” olarak adlandırdığımız dersimizde gelişmiş teknolojik cihazlarımızda çok küçük materyalleri, organizmaları ve hücreleri görmemizi sağlayan çalışmalar yapılıyor. Nörogörüntüleme tekniklerini görüyor çocuklarımız. Mühendislik Fakültesi’nde robotlarla ilgili, üç boyutlu yazıcı ile daha teknolojik çalışmalar gösteriliyor. Tüm bu süreçte iş güvenliği konusunda da bilinçlenen çocuklarımızın Fen Bilimleri temasıyla sınırlandırılmış etkinliklerde farklı keyifler de alabilmeleri için sanatsal alanda ebru sanatı ve drama ile ilgili çok keyifli aktiviteler gerçekleştiriyorlar.”

HİTÜ Çocuk Üniversitesi’nin, öğrencilerin hafta boyunca yaptıkları çalışmalarla ilgili performanslarını sergileyecekleri sergiyle bitirilerek belgelerini verdiklerini anlatan Baykam “Gerçek bir üniversite ortamında buluşmak üzere” diyerek sözlerini tamamladı.