Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, Ankara Üniversitesi ve Hitit Üniversitesince ortaklaşa düzenlenecek “Hititlerin İzinde Yeni Bilgiler ve Perspektifler Sempozyumu”nun açılışı gerçekleştirildi.

Anitta Otel’de düzenlenen sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Anadolu’nun eski çağ tarihinin tanınması noktasında en önemli kilometre taşının Hititler olduğunu söyledi.

Tüm dünya için örnek olan Hititlerin araştırılması gereken çok önemli bir uygarlık olduğunu dile getiren Yazgı, “Bakanlık olarak, Hititlerle ilgili marka değeri oluşturma çabası içindeyiz. Hititler, tarımın gelişmesinden tutun da şehirleşmeye kadar önemli katkılar sunmuştur” dedi.



Hititlerin dünya çapında tanıtılmasına özel önem verdiklerini dile getiren Yazgı, “Hititlerin adalet anlayışı, kadın haklarındaki ileri görüşlülüğü, hoşgörülü anlayışları, barışçıl ve sürdürülebilir bir dünya için bizlere ilham kaynağı olmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak 2023 yılında Çorum’da 25 kazıya katkı sunduklarını kaydeden Yazgı, Anadolu’nun kültürel mirasının gelecek kuşaklara taşınması adına arkeolojik kazılara önem verdiklerinin altını çizerek, “Arkeolojik kazıların bütçelerini tarihte görülmemiş oranda arttırarak ekiplerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu dönemi Türk arkeolojisinin altın çağı olarak tanımlıyorum. Arkeolojik kazılarda 60 yılda yapılanı önümüzdeki 4 yılda yapacağız” dedi.

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Hitit medeniyetinin her alanda önemli izler bıraktığını belirterek, tanıtımı noktasında yerel idareciler olarak ellerinden geleni yapmaya gayret gösterdiklerini söyledi.

Vali Dağlı, Eylül-Ekim aylarında Güney Kore’nin Seul ve Gimhea kentlerinde Hititlerle ilgili sergi açılacağını, yine Türk-Macar ilişkilerinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Macaristan’da da bir dizi etkinlik gerçekleştirilebileceğini dile getirdi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Ankara Üniversitesi DTCF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Sipahi’nin de birer konuşma yaptığı sempozyumda daha sonra oturumlara geçildi.

29 bildirinin sunulduğu sempozyumda Çorum'daki Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'ün yanı sıra Kültepe, Kalehöyük, Eskiyapar, Büklükale, Ovaören, Uşaklı Höyük, Külhöyük, Oymaağaç Höyük, Aççana Höyük'te yürütülen kazı çalışmaları hakkında güncel bilgiler paylaşıldı.