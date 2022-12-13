Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Boğazkale Kaymakamlığı ve Boğazkale Belediyesi, Valilik, Çorum Belediyesi ve Çorum Dernekler Federasyonu iş birliğiyle, İstanbul Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek "Çorum Tanıtım Günleri" kapsamında stant açacak.

Stantta, ziyaretçilere, UNESCO tarafından belirlenen Dünya Kültür Mirası ve Dünya Belleği Listesi'nde bulunan Hitit Medeniyetinin başkenti Hattuşa, ören yeri, arkeolojik kazılar, burada çıkartılan tarihi eserler ve yürüyüş yolları hakkında bilgi verilecek.

İlçedeki taş ustalarınca yapılan Hititlere ait figürlerden oluşan hediyelik eşyaların da sergileneceği stantta ayrıca Boğazkale Halk Eğitim Kooperatifi'nce üretilen yöresel ürünler de satışa sunulacak.

15-18 Aralık'ta düzenlenecek etkinlikte Çorum'un tarihi, kültürü ve yöresel ürünleri de tanıtılacak.