Çorum Belediyesi ile Güney Kore Gimhae Belediyesi, Kore Gimhae Ulusal Müzesi ve Seul Müzesi arasında imzalanan protokol kapsamında Güney Kore’de Hitit eserlerinden oluşan sergi açılacak. 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek sergi öncesinde Güney Kore heyeti Çorum’a gelerek çalışmalara başladı.



Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un Güney Kore’deki kardeş şehri Gimhae Belediye Başkanı’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle geçtiğimiz hafta başında Güney Kore’ye gitmişti. Güney Kore’de Çorum’un tanıtımına ve bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak iki önemli iş birliği protokolüne imza atıldı.



Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won, Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ve beraberindeki heyet, imzalanan protokolün ardından sergi hazırlıkları için Çorum’a geldi. Çorum Müzesi’ni gezerek eserlerle ilgili bilgi alan Güney Kore heyeti Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.

Güney Kore’de, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çorum Belediyesi, Gimhae Belediyesi ve Güney Kore Gimhae Ulusal Müzesi arasında protokol imzaladıklarını belirten Başkan Aşgın, protokol kapsamında 07 Ekim 2024 – 02 Şubat 2025 tarihleri arasında Gimhae Ulusal Müzesi’nde 229 adet eserle Hitit Özel Sergisi’nin açılacağını söyledi.

“ÇORUM TURİZMİNE

KATKI SAĞLANACAK”

Belediye Başkanı Aşgın “Çorum’un kültürel hayatına ve turizmine katkı sağlayacak çok önemli bir aşamadayız. Geçtiğimiz günlerde iki protokole imza attık. Çorum'da, Hattuşa, Boğazkale, Alacahöyük'te ve Çorum Müzemizdeki arkeolojik eserlerin 229’u 7 Ekim - 2 Şubat tarihleri arasında, Güney Kore’nin Gimhae şehrindeki ulusal müzede ardından Güney Kore'nin başkenti olan Seul'de sergilenecek. Güney Kore’deki Gaya medeniyetiyle Hitit medeniyeti aynı dönemde yaşayan iki medeniyet olması bu iş birliğini daha da anlamlı kılıyor.” dedi.



ÇORUM’A İLGİ ARTACAK

Hitit eserlerinin Güney Kore’de ilk defa sergileneceğini söylen Gimhae Ulusal Müzesi Müdürü Yun Hyeung-won, Çorum Belediyesi ile yaptıkları işbirliğinden son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Seul Müzesi Müdürü Jiyeon Kim ise “Güney Kore halkı Hitit medeniyetinin değerli eserlerini görecekler ve bu sayede Türkiye'ye ve Çorum'a karşı ilgileri daha da artacaktır.” dedi.

İNJE ÜNİVERSİTESİ İLE

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Güney Kore’de, Hitit Üniversitesi ile Güney Kore İnje Üniversitesi arasında da işbirliği protokolü imzalandı. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Güney Kore İnje Üniversitesi ile imzaladıkları protokol ile iki üniversite arasında bilimsel araştırmalarda işbirliği, öğrenci ve hoca değişimi projesinin uygulanacağını açıkladı.



Rektör Öztürk “İki kardeş şehrin üniversitesi olarak, İnje Üniversitesiyle birlikte öğrenci değişimi başta olmak üzere, öğretim üyesi değişimi gibi bazı hususlarda iki şehrin kültürel kaynaşmasının akademik yönünü gerçekleştirmek üzere mutabakatımızı sağladık. Kardeşlik bağımızın güçlenmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. İnje Üniversitesiyle mutabakat altına aldığımız hususlarda inşallah önümüzdeki dönemlerden itibaren değişimlere ve projelere başlayacağız.” dedi.