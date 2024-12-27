Vakıf 19 tarafından Beypazarı Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen “Hititler Beypazarı’nda Yeni Yıl Plastik Sanatlar Sergisi” yarın saat 16.30’da Beypazarı’nda açılacak ve 7 gün sürecek. Serginin küratörlüğünü Çorumlu heykeltıraş Hüsna Dişbudak üstlendi.

Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Hitit uygarlığını farklı il ve ilçelerde tanıtma etkinliklerini sürdürdüklerini belirterek, desteklerinden dolayı Beypazarı Belediye Başkanı Dr. Özer Kasap’a ve Kültür Müdürü Zafer Poyraz’a teşekkürlerini bildirdi.