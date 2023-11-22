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Türkiye ve Avrupa’da engelli bireylere yönelik yapılan iyi uygulamaların tespit edilerek karşılıklı aktarılmasını amaçlayan proje, Türkiye, İspanya, Litvanya, Bulgaristan, Hollanda, Fransa ve Romanya olmak üzere 7 farklı ülkeden gençlerin katılımları ile gerçekleştirildi.



40 katılımcının yer aldığı projede Çorum Engelli Eğitim Merkezi ziyaret edilerek farklı engel türlerine sahip bireylerle çeşitli etkinlikler ve rehabilitasyon faaliyetleri gerçekleştirildi.

Proje hakkında bilgiler veren proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Mustafa Seyrek, katılımcıların engel türlerini öğrenmeleri ve engelli bireylerin yaşadıkları zorlukları tecrübe etmeleri amacıyla projeyi hazırladıklarını ifade etti.



Projenin hedefleri arasında Avrupa’da yapılan iyi uygulamaların ülkemizdeki gençlere aktarılması olduğunu kaydeden Öğr. Gör. Dr. Seyrek, şöyle devam etti:

“Proje kapsamında Çorum Engelli Eğitim Merkezi ile çok sayıda etkinlik ve farkındalık çalışması yaptık. Merkezimizde yer alan engelli bireylerle nakış, hat, çivi, ebru gibi geleneksel çalışmalar ve uçurtma etkinliği gerçekleştirdik. Bu faaliyetlerdeki amacımız engelli bireylerin topluma kazandırılması ve birlikte faaliyet gerçekleştirerek karşılıklı empati duygularının geliştirilmesiydi. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel engeli olmayan katılımcılarla engel durumlarını simüle eden bir çalışma yapılarak katılımcılardan çözüm yolları belirleme noktasında proje geliştirmeleri istendi. Böylelikle katılımcılara engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları yaşayarak öğrenme imkanı sağlandı.”

Proje kapsamında ülkelerin tanıtımının da gerçekleştirildiğini sözlerine ekleyen Öğr. Gör Dr. Seyrek, farkındalık oluşturacak sosyal sorumluluk projeleri hazırlamaya devam edeceklerini belirtti.