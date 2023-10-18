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İşgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda “ne eğitimde ne istihdamda” olan gençlerin istihdamındaki artışa katkıda bulunulmasının hedeflendiği projenin toplam bütçesinin 225.940,56 euro olduğu belirtilirken, 22.639,25 euroluk kısmının Hitit Üniversitesi’nce karşılanacağı bildirildi.



Proje Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Doğan Demirci tarafından projeye ilişkin genel bilgilere yer verildikten sonra projenin amaçları, hedef kitlesi, nihai yararlanıcıları ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında geniş bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Proje tanıtım sunumunun ardından konuşan Anadolu Mesleki Eğitim ve İş Geliştirme Derneği Başkanı Seyfettin Zengin, istihdama katkı sağlayacak olan bu projede ortak olarak yer almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca bundan sonra da benzer projelerde yer alarak Çorum’a katkı vermeye devam etmek istediklerini belirtti.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ise üniversite olarak ulusal ve uluslararası projeler üretmekten ötürü duydukları memnuniyeti dile getirdi. Baykam, üniversite olarak her zaman benzer projeler yapmaya ve üretilecek tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.



Toplantıda son olarak söz alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, projenin şehrin gelişen ve gün geçtikçe daha da güçlenen sanayisine önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Ulusal ve uluslararası projelerin önemini vurgulayan Aşgın, belediye olarak bu tarz projelere daima destek vereceklerinin ifade ederek, projenin şehre kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.

Toplantıya Çorum İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu, MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk, Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran, Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Faruk Maraşlıoğlu, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Hitit Üniversitesi öğretim elemanları ve projeye ilgi duyan gençler katıldı.