Sempozyumun açılışında konuşan İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selim Türcan, lisans ve doktora öğrencilerinden mezun olmadan önce gerek kendi başlarına gerekse danışmanları eşliğinde akademik yayın yapmaları beklendiğini ifade ederek bu amaçla Hitit İslami İlimler Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü olarak sempozyumu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türcan, konuşmasının devamında lisansüstü öğrencilere teorik bilgi kazandırmanın yanı sıra akademik faaliyetlere katılımın da desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Hitit Üniversitesi İslami İlimler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Macid Yılmaz da lisansüstü çalışmaların daha fazla desteklenmesi ve öğrencilerin bilimsel toplantılara katılımının önemine dikkati çekti.

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut ise sempozyumun bir gelenek haline getirilerek lisansüstü çalışmaların desteklenmesine doğrudan katkı sağlanabileceğini belirtti. Önümüzdeki yıllarda bu tarz faaliyetlerin artarak devam edeceğini kaydeden Bulut, sempozyumun tertip edilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Sempozyum kapsamında Türkiye’nin farklı enstitülerindeki Temel İslam Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri ile İslam Tarihi ve Sanatları bölümlerinde lisansüstü öğrenim gören 90’a yakın yüksek lisans ve doktora öğrencisi, yüz yüze ve çevrimiçi olarak katıldı.

Sempozyumda sunulan tebliğler, özet ve tam metin olarak Hitit Üniversitesi Yayınları tarafından e-kitap olarak yayınlanacak.

Editör: SELDA FINDIK