Makine ve İmalat Teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi’nde öğrenciler, proje üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Öğrencilerin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B kapsamında hazırladığı 212 projeden 99’u daha TÜBİTAK tarafından uygun görüldü. Açıklanan proje değerlendirme sonuçlarına göre Hitit Üniversitesi öğrenicilerinin 4 yılda kabul edilen toplam proje sayısı 358’e çıktı.

PROJE SAYISINDA İVME YÜKSELİYOR

Hitit Üniversitesinde 2020 yılında kurulan Teknoloji Transfer Ofisi tarafından düzenlenen proje yazma eğitimlere ve oluşturulan danışman havuzlarıyla birlikte kabul edilen öğrenci projelerinde ivme yükselmeye devam ediyor.

2020 yılında 25 olan toplam öğrenci proje sayısı, 2021 yılında 32 ve 2022 yılında 62’ye çıkarken 2023 yılı başvurularıyla 239’a yükseldi. Böylelikle 4 yılda Hitit Üniversitesi öğrencilerinin kabul edilen toplam proje sayısı 358’e çıktı.

212 PROJE BAŞVURUSUNUN 99’U KABUL GÖRDÜ

TÜBİTAK tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” ve “2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2023 yılı 2’nci dönem başvuruları kapsamında Hitit Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 212 projenin 99’’u destek almaya hak kazandı. Sonuçlara göre projelerin kabul oranı yüzde 47 olarak açıklandı.

7 FAKÜLTE VE 6 MESLEK YÜKSEKOKULUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PROJELERİ DESTEKLENECEK

Mühendislik Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu olmak üzere 7 Fakülte ve 6 Meslek Yüksekokulu’ndaki öğrencilerin hazırladıkları projeler desteklenecek.

“ÖĞRENCİ PROJELERİNDE YÜKSELEN BİR İVME YAKALANDI”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, projeleri kabul edilen öğrencileri ve danışmanlarını tebrik ederek, çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

2020 yılından bu yana öğrenci projelerinde yükselen bir ivme yakalandığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Öztürk, 2020 yılında 25 proje ile çıkılan yolda 2023 yılı başvurularına göre toplam kabul edilen proje sayısının 358’e ulaştığına dikkat çekti.

Yıllara göre proje sayısında artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Öztürk, ‘Makine ve İmalat Teknolojileri’ alanında ihtisaslaşan üniversite olarak öğrencilerin proje kültürüyle tanışmalarını ve bu doğrultuda yeni fikirler ortaya koyarak, üretmelerini önemsediklerini vurguladı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali’nde pek çok öğrenci projesinin sergilendiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, şöyle devam etti:

“Öğrencilerimiz proje üretiminde hız kesmiyorlar. Her geçen yıl, öğrenci proje sayımız artıyor. Teknoloji Transfer Ofisimiz, öğlencilerimizin proje geliştirme ve danışmanlık süreçlerinde her zaman öğrencilerimizin yanında. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizle birlikte başta ihtisaslaşma alanımız olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sağlayacak projeler geliştirmeye önem veriyoruz. Geleceğimizi tasarlayan öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Projeleri kabul gören öğrencilerimizi ve sürece büyük destek veren danışman hocalarımızı tekrar tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” (Haber Merkezi)