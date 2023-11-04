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Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık Bölümü öğrencileri, Çorum Ticaret Borsası uygulamalı borsa seansına katıldı.

Öğrencilere borsa işlemleri, laboratuvar analizleri ve ihale satış süreci hakkında bilgiler aktarıldı.



Ayrıca öğrenciler, satış salonunda üreticiden gelen ürünlerin hangi aşamalardan geçerek geldiği ve açık artırma ile dijital ortamda satılana kadar nasıl bir süreçten geçildiğini yerinde gördü.

Öğretim Görevlisi Fatih Şanöz ve borsa üyesi Kayahan Boztepe, Borsa İdare Amiri Süleyman Çifçi’ye ilgilerinden dolayı teşekkür etti.



Borsa İdare Amiri Süleyman Çifçi ise Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık bölümü öğrencilerine, eğitim ve öğrenim hayatlarında başarılar diledi.