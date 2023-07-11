15 öğrenci tarafından 15 Temmuz gecesi çekilen fotoğraflardan esinlenerek yapılan resimlerden oluşan sergi için Hitit Üniversitesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi'nde açılış töreni düzenlendi.

Resim Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muteber Burunsuz, serginin gönüllü son sınıf öğrencilerin çalışmalarından oluştuğunu söyledi.

Serginin Çorum Belediyesi işbirliğiyle hayata geçirildiğini belirten Burunsuz, "15 Temmuz ruhunu yansıtmak için 15 öğrencimiz 15 çalışma yaptı. Sergi, tuval üzerine akrilik ve yağlı boya çalışmalardan oluşuyor. Öğrencilerimiz daha çok görsellerden faydalanarak çalışmalarını oluşturdu." dedi.

Resimlerin Çorum Belediyesi 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ne bağışlandığını dile getiren Burunsuz, çalışmaların 14 Temmuz'a kadar üniversitede, 14 Temmuz'dan yıl sonuna kadar müzede sergileneceğini kaydetti.