Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası 24-28 Şubat tarihleri arasında Burdur'da yapıldı. 50 farklı üniversiteden 78 takım ve 400'den fazla sporcunun katıldığı şampiyonada Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi doktor öğretim üyesi Abdurrahim Kaplan'ın antrenörlüğünde mücadele eden Masa Tenisi Erkek Takımı sporcuları üçüncülük kürsüsüne çıkarken, sporculardan Halil İbrahim Zer ise ferdi müsabakalarda bronz madalyanın sahibi oldu.

Sporcu ve takım yönetimini tebrik eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Spor organizasyonlarında üniversitemizi temsil ederek yeni bir başarı daha elde eden öğrencilerimizi ve hocalarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Editör: RIFAT KARA