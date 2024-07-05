Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi, topluma hizmet faaliyetleri kapsamında emeklilere yönelik eğitim ve sosyal faaliyetler planladı.

Çorum SGK İl Müdürlüğü iş birliğinde yürütülecek faaliyetleri kapsayan protokol, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve Çorum SGK İl Müdürü Ömer Tök tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yapmaya gayret ettiklerini belertti.

Tök ise iş birliğinin önemine değinerek, emeklilere yönelik protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.