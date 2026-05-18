Hitit Üniversitesi ile Ahlatcı Holding arasında süregelen ilişkiler, “üniversite-sanayi işbirliği” adına, belki de Türkiye’nin en güzel örneğini oluşturuyor.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, düzenli aralıklarla Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’yı ziyaret ederek ortak çalışmaları değerlendiriyor.

Rektör Öztürk, önceki gün bir kez daha Ahlatcı’yı ziyaret ederek, ortak projeleri, üretim odaklı eğitim ve laboratuvar çalışmalarını, ürün geliştirme adına yeni adımları değerlendirdi.

Makina ve imalat teknolojileri alanında ihtisaslaşan Hitit Üniversitesi, Ahlatcı Holding ile bir süreden beri yakın bir işbirliği içinde yeni araştırmalara imza atıyor. Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı da, inovasyon konusunda HİTÜ ile işbirliğine büyük önem veriyor.