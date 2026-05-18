Psikolog Aşkın Nur Demirel’in sahibi olduğu AND Danışmanlık, Koçluk ve Kişisel Gelişim Ofisi, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 2. Sokak’ta, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum’un duayen gazetecisi, ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar tarafından hizmete açıldı.

İşyerinin başarısı ve bereketi için dua edilmesinden sonra, kurdele kesilerek açılış gerçekleştirildi. Törene, Aşkın Nur Demirel’in ailesi ile kendisinden destek alan öğrencilerin ve velilerin aralarında bulunduğu kalabalık bir çağrılı topluluğu katıldı.

Başkan Aşgın ve gazeteci Yolyapar, açılış sonrası Psikolog Aşkın Nur Demirel’le bir süre sohbet ederek çalışmaları hakkında bilgi aldılar. Donanımlı bir psikolog olan Demirel, koçluk ve kişisel gelişim alanlarında Çorumlu hemşehrilerine en iyi hizmeti vermeyi amaçladığını söyledi.