15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Şehitliği ziyaret edildi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitlik ziyareti programına; Çorum Valisi Ali Çalgan, İl Jandarma Komutanı J.Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, protokol üyeleri, antrenörler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Yağmur altında gerçekleştirilen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve tüm şehitler için dualar edildi. Programda duygu dolu anlar yaşanırken, genç sporcular ve protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Çalgan, şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmanın ve gençleri milli değerlerle buluşturmanın önemine dikkat çekerek; şehit ailelerimizin her zaman baş tacı olduğunu, gençlerimizin ise bu ülkenin geleceği ve teminatı olduğunu ifade etti.

