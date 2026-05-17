Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 24 yıllık tek başına iktidar dönemine rağmen ülkenin yanlış yönetildiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve partisinin İl Başkanlığı binasının açılışı için Çorum’a gelen A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu Şeker Fabrikası önünde partililerce karşılandıktan sonra Çorum TSO’da basın kuruluşları ile biraraya geldi. Ülkü gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak soruları yanıtlayan Ağıralioğlu, Türkiye’nin temel sorununun “yönetim zafiyeti” olduğunu belirterek AK Parti’nin 24 yıllık iktidarında büyük yanlışlar yapıldığını, milletini duymayan, empati kurmayan, kibirli, bağıran bir siyaset sisteminin olduğunu kaydetti.

Memleket için daha iyisinin mümkün olduğunu, Türkiye’nin potansiyeline göre iyi yönetilemediğini belirten Ağıralioğlu; “Bu milletin kaderi fakirlik, yoksulluk, umutsuzluk, işsizlik ve enflasyon değildir” diye konuştu.

Planlı ve programlı bir devlet yönetimi ile Türkiye’nin yeniden ayağa kaldırılabileceğini, A Parti’nin bu nedenle kurulduğunu, ülkenin aslında partiye değil plana ihtiyacı olduğunu ifade eden Yavuz Ağıralioğlu, son yıllarda fakirin ölçülemeyecek kadar fakirleştiğini, zenginin ise aynı şekilde zenginleştiğini vurguladı.

“YÜKSELİYORUZ”

Anahtar Parti’nin 1.5 yıllık sürede önemli bir ivme yakaladığını ve kuruldukları günden bugüne anket yaptırmadıklarını kaydeden Yavuz Ağıralioğlu, “161’ıncı parti olarak kurulduk. Şu anda hiçbirini kendi yaptırmadığımız anketlerde 4 veya 5’nci partiyiz.” ifadelerini kullandı.

“YÖNETİM AFETİ”

Samsun ve Havza ziyaretlerinden örnekler vererek sel felaketi yaşanan bölgede vatandaşın yalnız bırakıldığını, ölüm olmadığı için afet bölgesi ilan edilmemesi nedeniyle bir çok sorunun yaşandığını ve siyaset kurumunun milletin sesini duymadığını belirten Ağıralioğlu; “Duymayan siyaset, anlamayan siyaset, görmeyen siyaset, empati yapmayan siyaset… Memlekette büyük bir afet var; o da yönetim afetidir. Ülke, kaynaklarının büyüklüğüne göre yönetilemiyor” dedi.

AK Parti ile birlikte muhalefete de eleştirilerde bulunarak A Parti’nin mevcut siyasi anlayışa alternatif olmak için kurulduğunu, kimsenin düşmanı olmadıklarını ve göreve gelirlerse yapılmayanları yapmaya aday olduklarını vurguladı.

Muhalefetin yetersizliğinin iktidarın mazereti haline geldiğini, Türkiye’de uzun yıllardır siyasetin “Ben yaparım” ya da “Bunlar yapamaz” anlayışıyla yürütülmeye devam ettiğini ve bu tahtaravalliyi yıkmayı hedeflediklerini söyleyen A Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, ülkenin kişilere değil kurallara göre işleyen bir sistem kurmasının şart olduğunu, siyasetin hukuk ve anayasa çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye’de asıl gündemin ekonomik ve sosyal sorunlar olduğunu, gençlerin umutsuzluğa sürüklendiğini söyleyerek kararsız seçmenin adresi olmak istediklerini belirten Ağıralioğlu, “Bu ülkenin aşını büyütecek, işine yetecek, çocuklarını hayallerine kavuşturacak bir yönetim maharetine ihtiyacı var. Anahtar Parti bunun için yola çıktı” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi