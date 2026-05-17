“Halkla Buluşma” etkinliği ve partisinin İl Başkanlığı binasının açılışı için ilimize gelen Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıcal ile de görüştü.

TSO Yönetim Kurulu üyeleri Muharrem Sarıaslan ile Ömer Altıkardeş’in de hazır bulunduğu ziyarette ülke gündemi ve ekonomi üzerine sohbet edildi. Ziyarette, Çorum’un ekonomik yapısı, iş dünyasının beklentileri ve ülke gündemindeki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İş dünyasının üretim, yatırım ve istihdam konusunda yaşadığı süreçlere değinerek, ekonomik istikrarın önemine dikkat çeken Başaranhıncal, Ağıralioğlu ve beraberindeki heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, günün anısına hediye verdi.

Yavuz Ağıralioğlu da Türkiye’nin ekonomik ve sosyal anlamda güçlü bir geleceğe ulaşabilmesi için üretim odaklı kalkınmanın önem taşıdığını, bu nedenle iş dünyasının taleplerini önemsediklerini belirtti.

