Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Sungurlu ilçesine bağlı Oyaca, Kavşut ve Bağdatlı köylerinde meydana gelen şiddetli rüzgar ve hortum sonrası afetzedeler için 20 milyon TL ödenek ayrıldığını bildirdi.

Çorum’da 14 Mayıs 2026 Perşembe günü saat 15.25 sıralarında meydana gelen afet nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, duvarlarda da yıkılmalar meydana geldi. Olayda bazı vatandaşlar hafif şekilde yaralandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Kaya, afetin ardından bölgeye Jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, hasar tespit ve destek çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile yapılan görüşmeler sonucunda ilk etapta 20 milyon TL ödeneğin Valilik emrine gönderildiğini kaydeden Milletvekili Kaya, “Köylerde meydana gelen hasarların giderilmesi amacıyla İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ilk etapta 20 milyon TL ödenek valilik emrine tahsis edilmiştir. Hemşehrilerimizin zararları en kısa sürede giderilecektir” dedi

