Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Mayıs ayı olağan Meclis Toplantısı’nda KAYSO Başkanı Büyüksimitci gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak; üretim, ihracat, vergi düzenlemeleri ve iş dünyasının beklentilerini anlattı.

Meclis Başkanı Abidin Özkaya başkanlığında, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyelerinin katılımı ile yapılan toplantıda bölgedeki savaşların ekonomiye etkiledi de kapsamlı şekilde ele alındı.

Abidin Özkaya son üç yıldır uygulamada olan ekonomik programın yan etkilerinin sanayicileri yorduğunu belirterek üretimi, yatırımı, istihdamı ve ihracatı özendirecek hamlelerin vakit kaybedilmeden yapılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra kürsüye gelen KASKO Başkanı Büyüksimitci, konuşmasında küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir süreçten geçildiğini vurguladı.

Finansmana erişimde yaşanan sıkıntıları anlatarak Kurumlar Vergisi indiriminin rekabet gücünü artıracağını dile getiren Büyüksimitci, söz konusu düzenlemenin sanayici üzerindeki vergi baskısını azaltacağını ifade etti.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan 2025 E-Ticarete Uyum Endeksi verilerine göre Kayseri’nin, İstanbul ve Çorum’un ardından üçüncü sırada yer aldığını belirten Mehmet Büyüksimitci, bunun şehrin üretim gücünün dijital ticaret altyapısıyla da desteklendiğini gösterdiğini söyledi. Büyüksimitçi, ayrıca iş dünyasının çözüm bekleyen önemli başlıklarını Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ileteceklerini sözlerine ekledi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR