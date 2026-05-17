İlçede önceki gün etkili olan ve birçok evin hasar gördüğü hortumun ardından Oyaca ve Kavşut köylerinde hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Sungurlu Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, Oyaca ve Kavşut köylerinde meydana gelen hortum afetinin üçüncü gününde, devletin tüm kurum ve kuruluşlarının yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Çalışmaların Sungurlu Kaymakamlığı ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı aktarılan açıklamada, "Sungurlu Belediyesi, Çorum İl Özel İdaresi, Sungurlu İlçe Özel İdaresi Müdürlüğü ve YEDAŞ ekiplerince bölgede yürütülen çalışmalar kapsamında afetzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 10 konteyner yerleştirilmiştir. Ayrıca afet nedeniyle zarar gören köyün elektrik, su ve kanalizasyon altyapısının yeniden işler hale getirilmesine yönelik çalışmalar aralıksız devam etmektedir. Konteynerlerin klima montajları tamamlanırken, köyün su kuyusuna yönelik elektrik bağlantı çalışmaları da sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca afetten etkilenen vatandaşlara Sungurlu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Sungurlu Öğretmenevi Müdürlüğünce günlük üç öğün sıcak yemek hizmeti verildiği kaydedildi.

- 83 yaşındaki Gülbeyaz Esen, yaşadıklarını anlattı

Hortuma evinde yakalanan Oyaca köyü sakinlerinden 83 yaşındaki Gülbeyaz Esen, AA muhabirine, hortum sırasında yaralandığını, enkazdan komşusunun yardımıyla çıkabildiğini söyledi.

Hortumun etkisiyle büyük panik yaşadığını dile getiren Esen, "Önce bir gürültü geldi, ondan sonra bir rüzgar esti. Dedim ki 'Rüzgar kapıyı açacak', sırtımı duvara yasladım. Başıma ne düştüğünü bilemedim. Yüzümden kan yürüdü, elimi bastım, dinmedi. O zaman komşunun çocuğu geldi, beni enkazın içinden çıkardı. Böyle bir olay görmedim. Bir de baktım evi almış gidiyor." dedi.

Köyde yürütülen çalışmalar dronla havadan görüntülendi.