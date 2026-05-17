Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından satışa çıkarılan İstikbal Mobilya’nın yeni sahibi Paşalı Grup oldu. Şirket, gerçekleştirilen ihalede 16 milyar 500 milyon TL bedelle satıldı.

ŞİRKETİN DEĞERİ 4 MİLYAR TL ARTTI

İstikbal Mobilya’nın satış sürecinde şirket değerindeki artış dikkat çekti. İlk ihalede şirket için belirlenen muhammen bedel 12 milyar 500 milyon TL olmuş ancak yeterli katılım sağlanamadığı için ihale iptal edilmişti.

Son gerçekleştirilen ihalede ise şirketin değeri yaklaşık 4 milyar TL artarak 16 milyar 500 milyon TL’ye yükseldi. Uzmanlar, bu artışı mobilya sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin yeniden yükselmesi olarak değerlendirdi.

PAŞALI GRUP İÇİN YENİ DÖNEM

1978 yılında inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlayan Paşalı Grup, daha sonra otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında da yatırımlar yaptı. 1991 yılında merkezini İstanbul’a taşıyan grup, Adem Paşalı yönetiminde büyümesini sürdürdü.

İstikbal Mobilya satın almasıyla birlikte Paşalı Grup’un mobilya ve perakende sektöründe de güçlü bir oyuncu haline gelmesi bekleniyor.