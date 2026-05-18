İskilipli Şekerci Hacı Ali Sarıarslan’ın 1953 yılında İskilip’te kurduğu Ganik Şekerleme, oğul Selim Sarıarslan ile torunlar Gökhan ve Burak Sarıarslan eliyle Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde gıda sektörünün devasa kuruluşlarından biri haline getirildi.

Ganik bugün, şekerleme, lokum, helva ve reçelde Çorum’u aşarak ülkemizin aranan markaları arasına adını yazdırırken, pek çok ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. OSB’de 30 bin metrekare açık, 10 bin metrekare kapalı alanda üretim yapan firma, şimdi de Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilmek izin uyum standartlarını gerçekleştirmeye yöneldi.

Bu cümleden olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Erkan Alkan’ın başkanlığında teknik bir heyet, Ganik fabrikasında denetimler yaptı. Denetime, Bakanlık ve Çorum İl Müdürlüğü teknik elemanları katıldı.

Çorum Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş tarafından verilen bilgiye göre, Ganik ‘in başvurusu üzerine yapılan denetimlerde, Avrupa Birliği ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapmak isteyen işletmelerin resmi kontrollerinde uyulması gereken kurallar kapsamında işletmenin fiziki ve teknik şartları incelendi.

Denetim raporunda AB standartları açısından bir takım eksiklikler belirlenirse, Ganik, bu eksiklikleri tamamlamaya yönelecek. Ganik’in hedefi, AB ülkelerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapabilen 30 firma arasında yer alabilmek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile Çorum İl Müdürlüğü denetim yetkilileri, firma sahipleri ile birlikte…

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü Denetim Ekibi Ganik’te…

Baba Selim Sarıarslan ve oğulları Gökhan – Burak Sarıarslan…