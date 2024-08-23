Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen mezuniyet törenine Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, üniversite öğretim üyeleri, HİTÜ Çocuk Üniversitesi'nden mezun olan öğrenciler ve aileleri katıldı.

Böyle bir programda çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Vali Dağlı, çocukların gelişimine fayda sağlayan bu tür faaliyetlerin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Geleceğimizin teminatı çocuklar ve gençler için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Vali Dağlı, tüm çocuklara iyi bir gelecek temennisinde bulundu.

Törende Hitit Çocuk Üniversitesi'nin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan akademik ve idari personele teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler diplomalarını alarak büyük bir coşkuyla kep attılar.

Editör: Haber Merkezi