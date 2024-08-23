Çorum Belediyesi’nin düzenlediği Mahalle Yaz Etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

Şu ana kadar Ulukavak, Gülabibey, Mimarsinan, Bahçelievler ve Akkent Mahallesi’nde gerçekleştirilen ve mahalle sakinlerine eğlenceli anlar yaşatan etkinlik bugün Buharaevler Mahallesi ile devam edecek.

Buharaevler Mahallesi Feyzullah Kıyıklık Parkı’nda saat 18.30’da spor etkinlikleri ile başlayacak olan program saat 20.20’da Yeter Şahin, Emine Şanoğlu ve Arif Sadeçolak konserleri ile son bulacak.

Çorum Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Buharaevler Mahallesi Yaz Etkinliği’ne ve konserine tüm vatandaşlar davet edildi.

Editör: HABER MERKEZİ