Olay, Kale Mahallesi Mutlu 1. Sokak’ta akşam saatlerinde ev sahibinin evde olmadığı sırada yaşandı.
Eve camdan giren hırsız evdeki Husky cinsi Safira isimli köpeği çaldı. Evi dağıtan ve değerli eşya arayan hırsız balkondaki köpeği çalıp gitti.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve olay yeri inceleme ekibi geldi.
Çevrede yapılan araştırmada köpeğin aynı mahallede bir bina içinde bulunduğu öğrenildi. Safira isimli köpek sahiplerine teslim edilirken, hırsız yakalandı.
Muhabir: Cangül Çorlu