Yaklaşık 6 aydan beri beyin rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hikmet Yanık, bir haftadan beri de yoğun bakımdaydı.

Kubilay, Recep, Gülşah ve Güner Yanık’ın anneleri olan Hikmet Yanık’ın cenazesi, saat 11.30’da Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alındıktan sonra Akşemseddin Camii’ne getirildi. Merhumenin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verildi.



Cenaze törenine Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, CHP İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri, Çorum Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı ve ÇORUM HABER Genel Müdürü Mehmet Yolyapar ile çok sayıda yurttaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.