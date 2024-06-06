Elvançelebi Kültür Sanat Spor ve Anma Etkinlikleri için Valilik Toplantı Salonu'nda yapılan koordinasyon toplantısında, hazırlık çalışmaları ve etkinlik planlamaları gözden geçirildi.

Elvançelebi Köyü’nde üç gün boyunca yapılacak etkinliklerin hazırlığı devam ediyor. Etkinlikler öncesi, Vali Zülkif Dağlı Başkanlığı’nda bir toplantı yapıldı.

Vali Dağlı ile birlikte Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı ve Mecitözü Kaymakamı Bayram Köse, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar ve diğer ilgili kurum yetkilileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantıda etkinlikler gözden geçirildi. Planlanan etkinliklerin sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için yapılması gereken hazırlıklar ele alındı. Vali Zülkif Dağlı, etkinliklerin başarılı geçmesi için tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Toplantıda, özellikle güvenlik ve lojistik konularında alınması gereken önlemler tartışıldı. Katılımcılar, etkinlik süresince herhangi bir aksaklık yaşanmaması için gerekli tüm önlemlerin alınacağını belirtti. Ayrıca, vatandaşların etkinliklere aktif katılımının sağlanması ve etkinliklerin tanıtımı konusunda da stratejiler belirlendi.

Etkinlik programı kapsamında çeşitli kültürel ve sanatsal aktiviteler, spor etkinlikleri ve anma törenleri yer alacak.

Vali Zülkif Dağlı, toplantıda yaptığı konuşmada Elvançelebi Kültür Sanat Spor ve Anma Etkinlikleri'nin Çorum'un kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Dağlı, etkinliklerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için tüm kurumların işbirliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca tüm Çorumlular 7-8-9 Haziran tarihlerindeki etkinliklere davet edildi.

Editör: HABER MERKEZİ